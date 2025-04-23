Результаты матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля

23 апреля в Единой лиге ВТБ стартовали матчи плей-офф. Во второй день постсезона состоялись две встречи четвертьфинальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля:

УНИКС — «Автодор» — 99:70;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 114:83.

Напомним, что в двух других играх четвертьфинальной серии днём ранее встретились краснодарский «Локомотив-Кубань» с екатеринбургским «Уралмашем» и «Зенит» с «Пармой».

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1».

Вторые матчи этих серий 1/4 финала состоятся 25 апреля.