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Результаты матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля
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23 апреля в Единой лиге ВТБ стартовали матчи плей-офф. Во второй день постсезона состоялись две встречи четвертьфинальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля:

УНИКС — «Автодор» — 99:70;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 114:83.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 70
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 25, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 11, Кин - 10, Хиллиард - 7, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Комолов - 5, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк
Автодор: Агада - 21, Кантер - 14, Беслач - 12, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 5, Клименко - 4, Пранаускис - 3, Джонс - 2, Петенев - 2, Сычков - 1, Наумов, Халдеев
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
114 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 17, Ухов - 17, М'Бай - 16, Аврамович - 14, Джекири - 11, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 20, Джуришич - 18, Чадов - 11, Карпенков - 10, Бабурин - 6, Шилохвостов - 5, Зоткин - 5, Антипов - 4, Захаров - 2, Хоменко - 2, Шендеров

Напомним, что в двух других играх четвертьфинальной серии днём ранее встретились краснодарский «Локомотив-Кубань» с екатеринбургским «Уралмашем» и «Зенит» с «Пармой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1».

Вторые матчи этих серий 1/4 финала состоятся 25 апреля.

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