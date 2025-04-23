Богичевич — о поражении от УНИКСа: невозможно выиграть при 22 потерях

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с УНИКСом (70:99).

«В первую очередь поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Они играли жёстче и атлетичнее. Это большая команда, которая знает, как наказать за любую ошибку. Конечно, невозможно выиграть такой матч при 22 потерях. Любопытно, сколько очков УНИКС набрал после наших ошибок.

Думаю, это стало одной из главных причин поражения. Против такого высококлассного соперника необходимо играть гораздо умнее. И мы постараемся быть умнее в следующем матче», — приводит слова Богичевича пресс-служба саратовчан.