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«Монако» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

«Монако» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Монако завершился первый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и испанская «Барселона». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 97:80.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
97 : 80
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Даниэль Тайс и Майк Джеймс, набравшие по 22 очка. 19 очков на свой счёт записал Эли Окобо.

В составе «Барселоны» 16 очков набрал Кевин Пантер, по 13 баллов набрали Дарио Брисуэла и Юссуфа Фалл.

Вторая встреча серии состоится в Монако 25 апреля.

Евролига. Турнирная таблица
Евролига. Календарь

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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