Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа над «Автодором» в плей-офф Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф против саратовского «Автодора», где они одержали победу со счётом 99:70 (23:26, 29:15, 25:14, 22:15).

«Прежде всего, каждая игра будет сложной, потому что в четвертьфинале мы играем с очень хорошей командой. В прошлом месяце «Автодор» показал отличные результаты. Кроме того, они обладают действительно качественным составом и демонстрируют отличный баскетбол.

Сегодня УНИКС проявил большую интенсивность. У нас было много перехватов и лёгких бросков, что значительно упростило задачу. Однако это всего лишь первая игра, и нам необходимо подготовиться ко второй, которая бывает всегда сложнее.

Что касается наших новичков Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда, то пока трудно что-то сказать, так как они с нами всего пару дней. Поэтому это всего лишь вопрос времени – когда они наберут наилучшую форму и узнают наших игроков поближе. За несколько дней это сделать непросто, однако я уверен, что у них есть качество и они смогут нам помочь», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.