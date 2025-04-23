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Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа над «Автодором» в плей-офф Единой лиги

Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа над «Автодором» в плей-офф Единой лиги
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф против саратовского «Автодора», где они одержали победу со счётом 99:70 (23:26, 29:15, 25:14, 22:15).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 70
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 25, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 11, Кин - 10, Хиллиард - 7, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Комолов - 5, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк
Автодор: Агада - 21, Кантер - 14, Беслач - 12, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 5, Клименко - 4, Пранаускис - 3, Джонс - 2, Петенев - 2, Сычков - 1, Наумов, Халдеев

«Прежде всего, каждая игра будет сложной, потому что в четвертьфинале мы играем с очень хорошей командой. В прошлом месяце «Автодор» показал отличные результаты. Кроме того, они обладают действительно качественным составом и демонстрируют отличный баскетбол.

Сегодня УНИКС проявил большую интенсивность. У нас было много перехватов и лёгких бросков, что значительно упростило задачу. Однако это всего лишь первая игра, и нам необходимо подготовиться ко второй, которая бывает всегда сложнее.

Что касается наших новичков Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда, то пока трудно что-то сказать, так как они с нами всего пару дней. Поэтому это всего лишь вопрос времени – когда они наберут наилучшую форму и узнают наших игроков поближе. За несколько дней это сделать непросто, однако я уверен, что у них есть качество и они смогут нам помочь», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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