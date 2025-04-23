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Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 1/4 финала Единой лиги с ЦСКА

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 1/4 финала Единой лиги с ЦСКА
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с ЦСКА (83:114).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
114 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 17, Ухов - 17, М'Бай - 16, Аврамович - 14, Джекири - 11, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 20, Джуришич - 18, Чадов - 11, Карпенков - 10, Бабурин - 6, Шилохвостов - 5, Зоткин - 5, Антипов - 4, Захаров - 2, Хоменко - 2, Шендеров

«Поздравляю ЦСКА с победой! Сегодня они были готовы лучше. Как я и сказал перед игрой, нам очень важно было лимитировать наши ошибки, постараться их уменьшить. В итоге мы всё равно сделали 20 потерь и проиграли 17 подборов – это много.

Понятно, что ЦСКА превосходит нас в атлетизме, но также были моменты, когда мы играли хорошую защиту, но не были в фокусе.

С другой стороны, я рад, что даже в ситуации, когда мы проигрывали 30 очков, у нас больше результативных передач, мы показывали командный баскетбол.

Естественно, индивидуальное мастерство игроков ЦСКА сегодня было наглядно показано, они забили в своём зале 16 трёхочковых с отличным процентом попадания», — приводит слова Козина пресс-служба турнира.

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