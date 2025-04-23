Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 1/4 финала Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с ЦСКА (83:114).

«Поздравляю ЦСКА с победой! Сегодня они были готовы лучше. Как я и сказал перед игрой, нам очень важно было лимитировать наши ошибки, постараться их уменьшить. В итоге мы всё равно сделали 20 потерь и проиграли 17 подборов – это много.

Понятно, что ЦСКА превосходит нас в атлетизме, но также были моменты, когда мы играли хорошую защиту, но не были в фокусе.

С другой стороны, я рад, что даже в ситуации, когда мы проигрывали 30 очков, у нас больше результативных передач, мы показывали командный баскетбол.

Естественно, индивидуальное мастерство игроков ЦСКА сегодня было наглядно показано, они забили в своём зале 16 трёхочковых с отличным процентом попадания», — приводит слова Козина пресс-служба турнира.