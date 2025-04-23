«Следующая встреча будет другой». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы своей команды над новгородским «Пари НН» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф, где москвичи победили со счётом 114:83 (27:17, 31:26, 36:19, 20:21).

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые сегодня создали очень хороший вайб. Они были в режиме плей-офф, так же, как и наша команда. Мы были собранны и мотивированы, создавали броски высокого качества, выиграли битву на щитах, что было для нас проблемой в предыдущих матчах. Тем не менее счёт в серии всего лишь 1-0, и следующая встреча будет совсем другой историей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.