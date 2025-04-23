Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Следующая встреча будет другой». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пари НН»

«Следующая встреча будет другой». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы своей команды над новгородским «Пари НН» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф, где москвичи победили со счётом 114:83 (27:17, 31:26, 36:19, 20:21).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
114 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 17, Ухов - 17, М'Бай - 16, Аврамович - 14, Джекири - 11, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 20, Джуришич - 18, Чадов - 11, Карпенков - 10, Бабурин - 6, Шилохвостов - 5, Зоткин - 5, Антипов - 4, Захаров - 2, Хоменко - 2, Шендеров

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые сегодня создали очень хороший вайб. Они были в режиме плей-офф, так же, как и наша команда. Мы были собранны и мотивированы, создавали броски высокого качества, выиграли битву на щитах, что было для нас проблемой в предыдущих матчах. Тем не менее счёт в серии всего лишь 1-0, и следующая встреча будет совсем другой историей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Тюрьма, драки и чемпионства. В российском баскетболе — самый противоречивый герой
Тюрьма, драки и чемпионства. В российском баскетболе — самый противоречивый герой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android