«Следующая встреча будет другой». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы своей команды над новгородским «Пари НН» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф, где москвичи победили со счётом 114:83 (27:17, 31:26, 36:19, 20:21).
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
114 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 17, Ухов - 17, М'Бай - 16, Аврамович - 14, Джекири - 11, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 20, Джуришич - 18, Чадов - 11, Карпенков - 10, Бабурин - 6, Шилохвостов - 5, Зоткин - 5, Антипов - 4, Захаров - 2, Хоменко - 2, Шендеров
«Во-первых, спасибо болельщикам, которые сегодня создали очень хороший вайб. Они были в режиме плей-офф, так же, как и наша команда. Мы были собранны и мотивированы, создавали броски высокого качества, выиграли битву на щитах, что было для нас проблемой в предыдущих матчах. Тем не менее счёт в серии всего лишь 1-0, и следующая встреча будет совсем другой историей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.
Комментарии
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