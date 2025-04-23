Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» обыграл «Реал» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги

«Олимпиакос» обыграл «Реал» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги
Комментарии

В Пирее (Греция) завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Встреча закончилась победой греческой команды со счётом 84:72.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Эвана Фурнье.

В составе «Реала» 16 очков набрал Серхио Льюль, 13 очков на счету Марио Хезоньи.

Вторая встреча серии состоится в Греции 25 апреля.

Евролига. Турнирная таблица
Евролига. Календарь

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Материалы по теме
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android