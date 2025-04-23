«Олимпиакос» обыграл «Реал» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги

В Пирее (Греция) завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Встреча закончилась победой греческой команды со счётом 84:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Эвана Фурнье.

В составе «Реала» 16 очков набрал Серхио Льюль, 13 очков на счету Марио Хезоньи.

Вторая встреча серии состоится в Греции 25 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).