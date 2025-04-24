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Опубликована средняя разница в первых матчах плей-офф Единой лиги

Опубликована средняя разница в первых матчах плей-офф Единой лиги
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23 апреля состоялся заключительный день первых матчей плей-офф Единой лиги, по итогам которого телеграм-канал «Перехват» опубликовал статистические данные средней разницы в сыгранных матчах.

По итогам четырёх игр средняя разница составляет 31,5 очка, что говорит о явных мисматчах во всех четырёх встречах.

Напомним, итоги первых матчей были следующими:

УНИКС — «Автодор» — 99:70;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 114:83;
«Зенит» — «Парма» — 102:68;
«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 97:64.

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторые матчи этих серий 1/4 финала состоятся 24 и 25 апреля.

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