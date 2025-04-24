Результаты матчей плей-офф Евролиги 23 апреля
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23 апреля в Евролиге продолжилась серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей плей-офф Евролиги 23 апреля:
«Монако» — «Барселона» — 97:80;
«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 84:72.
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
97 : 80
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Вторые матчи в этих сериях состоятся в Стамбуле и Афинах 24 апреля.
Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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