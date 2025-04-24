23 апреля в Евролиге продолжилась серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 23 апреля:

«Монако» — «Барселона» — 97:80;

«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 84:72.

Вторые матчи в этих сериях состоятся в Стамбуле и Афинах 24 апреля.

Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).