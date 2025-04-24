«Кливленд» вновь обыграл «Майами» в плей-офф НБА, несмотря на 33 очка Тайлера Хирроу

Сегодня, утром 24 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся второй матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась со счётом 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) в пользу «Кавальерс».

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Кливленда стал лидер клуба американский защитник Донован Митчелл. Ему удалось набрать 30 очков, сделать шесть подборов и отдать шесть передач. Его партнёр по команде американский форвард Эван Мобли набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 21 очко при девяти передачах и двух подборах.

Самым результативным игроком в составе «Хит» стал американский защитник Тайлер Хирроу. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу победителя Восточной конференции регулярного чемпионата НБА. Третий матч пройдёт в Майами 26 апреля.

Рекорды НБА: