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Кливленд Кавальерс — Майами Хит, результат матча 24 апреля 2025, счёт 121:112, второй матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Кливленд» вновь обыграл «Майами» в плей-офф НБА, несмотря на 33 очка Тайлера Хирроу
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Сегодня, утром 24 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся второй матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась со счётом 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) в пользу «Кавальерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 112
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Гарлэнд - 21, Мобли - 20, Страс - 14, Хантер - 12, Аллен - 9, Джером - 6, Меррилл - 6, Окоро - 3, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Майами Хит: Хироу - 33, Митчелл - 18, Хайсмит - 17, Йович - 11, Адебайо - 11, Уиггинс - 10, Уэр - 7, Робинсон - 3, Ларссон - 2, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Кливленда стал лидер клуба американский защитник Донован Митчелл. Ему удалось набрать 30 очков, сделать шесть подборов и отдать шесть передач. Его партнёр по команде американский форвард Эван Мобли набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 21 очко при девяти передачах и двух подборах.

Самым результативным игроком в составе «Хит» стал американский защитник Тайлер Хирроу. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу победителя Восточной конференции регулярного чемпионата НБА. Третий матч пройдёт в Майами 26 апреля.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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