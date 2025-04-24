Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон — Орландо, результат матча 24 апреля 2025, счет 109:100, второй матч 1/8 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Бостон» обыграл «Орландо» и повёл в серии 2-0
Комментарии

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 109:100.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, на счету которого 32 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 26 апреля.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место Восточной конференции. «Орландо», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.

Календарь плей-офф НБА
Сетка плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android