«Бостон» обыграл «Орландо» и повёл в серии 2-0
Поделиться
Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 109:100.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, на счету которого 32 очка.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 26 апреля.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место Восточной конференции. «Орландо», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
05:08
-
04:40
-
00:28
-
00:15
- 23 апреля 2025
-
23:28
-
23:20
-
22:46
-
22:35
-
22:14
-
21:55
-
21:55
-
21:24
-
20:56
-
19:55
-
18:41
-
18:00
-
17:25
-
16:59
-
16:30
-
16:07
-
16:00
-
15:21
-
14:58
-
14:07
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
12:00
-
11:36
-
11:01
-
10:18
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
08:16