«Бостон» обыграл «Орландо» и повёл в серии 2-0

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 109:100.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, на счету которого 32 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 26 апреля.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место Восточной конференции. «Орландо», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.