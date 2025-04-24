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Джимми Батлер получил травму в матче плей-офф НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

Джимми Батлер получил травму в матче плей-офф НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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В эти минуты на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне (США, штат Техас) проходит второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». После первой игры в серии впереди «Голден Стэйт» — 1-0 (95:85).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
4-я четверть
104 : 87
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

В первой четверти второго матча гости лишились одного из своих лидеров — лёгкого форварда Джимми Батлера. Забирая подбор, баскетболист «Уорриорз»столкнулся в воздухе с соперником и упал на паркет, сильно ударившись спиной.

Фото: Скрин трансляции

Встречу Батлер продолжить не смог, его игровое время в итоге составило 7.52, на его счету в матче три очка и два подбора.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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