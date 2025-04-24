Джимми Батлер получил травму в матче плей-офф НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

В эти минуты на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне (США, штат Техас) проходит второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». После первой игры в серии впереди «Голден Стэйт» — 1-0 (95:85).

В первой четверти второго матча гости лишились одного из своих лидеров — лёгкого форварда Джимми Батлера. Забирая подбор, баскетболист «Уорриорз»столкнулся в воздухе с соперником и упал на паркет, сильно ударившись спиной.

Фото: Скрин трансляции

Встречу Батлер продолжить не смог, его игровое время в итоге составило 7.52, на его счету в матче три очка и два подбора.