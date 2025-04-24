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Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 24 апреля 2025, счет 109:94, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА, у Карри 20 очков
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В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 109:94 и сравняли счёт в серии — 1-1 (85:95, 109:94).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 38, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Исон - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Муди - 12, Пост - 12, Куминга - 11, Спенсер - 11, Грин - 8, Луни - 5, Хилд - 5, Батлер - 3, Сантос - 3, Нокс - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Подзиемски, Ки

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 38 очков, а также четыре подбора и шесть ассистов. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счёт 20 очков, пять подборов и девять результативных передач.

В первой четверти травму получил один из лидеров «Уорриорз» — лёгкий форвард Джимми Батлер.

Третий матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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