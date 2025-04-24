«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА, у Карри 20 очков

В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 109:94 и сравняли счёт в серии — 1-1 (85:95, 109:94).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 38 очков, а также четыре подбора и шесть ассистов. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счёт 20 очков, пять подборов и девять результативных передач.

В первой четверти травму получил один из лидеров «Уорриорз» — лёгкий форвард Джимми Батлер.

Третий матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 26 на 27 апреля мск.