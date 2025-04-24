В ночь с 23 на 24 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 апреля

«Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» — 109:100 (2-0).

«Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» — 121:112 (2-0).

«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:94 (1-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, набравший 38 очков.

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