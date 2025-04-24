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Результаты игрового дня НБА 24 апреля

Результаты игрового дня НБА 24 апреля
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В ночь с 23 на 24 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 24 апреля

  • «Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» — 109:100 (2-0).
  • «Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» — 121:112 (2-0).
  • «Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:94 (1-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Тейтум, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 112
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Гарлэнд - 21, Мобли - 20, Страс - 14, Хантер - 12, Аллен - 9, Джером - 6, Меррилл - 6, Окоро - 3, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Майами Хит: Хироу - 33, Митчелл - 18, Хайсмит - 17, Йович - 11, Адебайо - 11, Уиггинс - 10, Уэр - 7, Робинсон - 3, Ларссон - 2, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 38, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Исон - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Муди - 12, Пост - 12, Куминга - 11, Спенсер - 11, Грин - 8, Луни - 5, Хилд - 5, Батлер - 3, Сантос - 3, Нокс - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Подзиемски, Ки

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, набравший 38 очков.

Видео: Зверев исполнил точный трёхочковый перед матчем НБА

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