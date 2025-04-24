Звезда «Миннесоты» Эдвардс был оштрафован суммарно на $ 370 тыс. в сезоне-2024/2025 НБА

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, в сезоне-2024/2025 был оштрафован лигой суммарно на $ 370 тыс.

Свой первый штраф в нынешнем сезоне в размере $ 35 тыс. Энтони получил за непристойные жесты, второй в $ 25 тыс. за плохие слова, первый крупный в $ 75 тыс. за критику судейства с использованием ненормативной лексики, самый крупный за сезон штраф в размере $ 100 тыс. за мат в прямом эфире, затем — $ 50 тыс. за оскорбительные жесты в адрес рефери, $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны и последний в $ 50 тыс. за недостойные жесты в адрес болельщика «Лейкерс».