Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 24 апреля
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В четверг, 24 апреля, в Единой лиге ВТБ пройдут очередные матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований поклонники российского баскетбола смогут увидеть две игры. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля:
19:30 мск — «Зенит — «Парма» (1-0);
20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» (1-0).
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что в серии 1/4 всего возможны пять матчей; команды будут играть до трёх побед по схеме — 2+2+1.
Напомним, победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 выигранных и семь проигранных встреч), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений).
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