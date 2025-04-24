Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 24 апреля

В четверг, 24 апреля, в Единой лиге ВТБ пройдут очередные матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований поклонники российского баскетбола смогут увидеть две игры. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля:

19:30 мск — «Зенит — «Парма» (1-0);

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» (1-0).

Отметим, что в серии 1/4 всего возможны пять матчей; команды будут играть до трёх побед по схеме — 2+2+1.

Напомним, победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 выигранных и семь проигранных встреч), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений).