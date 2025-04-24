В четверг, 24 апреля, в Евролиге состоятся очередные матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований поклонники европейского баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 24 апреля:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Париж» (счёт в серии 1-0 в пользу турецкой команды);

21:30 мск — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» (греческий клуб лидирует в серии — 1-0).

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).