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Игроку «Бостона» Порзингису разбили лицо во время матча плей-офф НБА с «Орландо Мэджик»

Игроку «Бостона» Порзингису разбили лицо во время матча плей-офф НБА с «Орландо Мэджик»
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29-летнему латвийскому баскетболисту и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапсу Порзингису, играющему на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», разбили лицо во время второго матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик» (109:100).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Тейтум, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони

Фото: Getty Images

Инцидент произошёл во второй половине встречи, когда 25-летний грузинский центровой «Орландо» Гога Битадзе встретил Порзингиса локтем в борьбе, после чего у латвийского игрока появилось рассечение. После столкновения Кристапс улыбался.

По итогам матча у Порзингиса дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов, два блок-шота и два перехвата. «Селтикс» повели в серии со счётом 2-0.

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