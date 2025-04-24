Игроку «Бостона» Порзингису разбили лицо во время матча плей-офф НБА с «Орландо Мэджик»

29-летнему латвийскому баскетболисту и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапсу Порзингису, играющему на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», разбили лицо во время второго матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик» (109:100).

Фото: Getty Images

Инцидент произошёл во второй половине встречи, когда 25-летний грузинский центровой «Орландо» Гога Битадзе встретил Порзингиса локтем в борьбе, после чего у латвийского игрока появилось рассечение. После столкновения Кристапс улыбался.

По итогам матча у Порзингиса дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов, два блок-шота и два перехвата. «Селтикс» повели в серии со счётом 2-0.