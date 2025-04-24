Во время матча «Кливленда» и «Майами» в плей-офф НБА запустили искусственный снег

В ночь на 24 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, в котором встречались команды «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит» (121:112). Во время игры на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» был запущен искусственный снег.

Болельщики «Кливленда» в последние сезоны отмечали тенденцию клуба к набору быстрых очков, обеспечивающих рывок от соперника, и прозвали это явление Cavalanche (от англ. Avalanche — лавина с добавлением С в начале, устраивая игру слов с одним из названий команды Cavs). Руководство «Кавальерс» зарегистрировало товарный знак с фразой Cavalanche.

По ходу второй четверти игроки «Кливленда» после трёхочкового Макса Страса довели преимущество до 16 очков, сделав рывок 17:4. В «Майами» взяли тайм-аут, а на арене заиграла музыка и запустили искусственный снег.