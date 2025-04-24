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Во время матча «Кливленда» и «Майами» в плей-офф НБА запустили искусственный снег

Во время матча «Кливленда» и «Майами» в плей-офф НБА запустили искусственный снег
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В ночь на 24 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, в котором встречались команды «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит» (121:112). Во время игры на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» был запущен искусственный снег.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 112
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Гарлэнд - 21, Мобли - 20, Страс - 14, Хантер - 12, Аллен - 9, Джером - 6, Меррилл - 6, Окоро - 3, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Майами Хит: Хироу - 33, Митчелл - 18, Хайсмит - 17, Йович - 11, Адебайо - 11, Уиггинс - 10, Уэр - 7, Робинсон - 3, Ларссон - 2, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон

Болельщики «Кливленда» в последние сезоны отмечали тенденцию клуба к набору быстрых очков, обеспечивающих рывок от соперника, и прозвали это явление Cavalanche (от англ. Avalanche — лавина с добавлением С в начале, устраивая игру слов с одним из названий команды Cavs). Руководство «Кавальерс» зарегистрировало товарный знак с фразой Cavalanche.

По ходу второй четверти игроки «Кливленда» после трёхочкового Макса Страса довели преимущество до 16 очков, сделав рывок 17:4. В «Майами» взяли тайм-аут, а на арене заиграла музыка и запустили искусственный снег.

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