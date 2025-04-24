Тренер «Бостона» — о рассечении Порзингиса: нравится смотреть, как он истекает кровью

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал рассечение лица Кристапса Порзингиса, играющего на позициях тяжёлого форварда и центрового, в матче второго раунда плей-офф лиги сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик» (109:100).

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«Мне нравится смотреть, как он истекает кровью на корте. Я думаю, это важно [для мотивации команды]», — приводит слова Маззуллы издание NBA Retweet в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, на счету которого 32 очка.