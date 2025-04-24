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Тренер «Бостона» — о рассечении Порзингиса: нравится смотреть, как он истекает кровью

Тренер «Бостона» — о рассечении Порзингиса: нравится смотреть, как он истекает кровью
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал рассечение лица Кристапса Порзингиса, играющего на позициях тяжёлого форварда и центрового, в матче второго раунда плей-офф лиги сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик» (109:100).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Тейтум, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони

Фото: Getty Images

«Мне нравится смотреть, как он истекает кровью на корте. Я думаю, это важно [для мотивации команды]», — приводит слова Маззуллы издание NBA Retweet в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, на счету которого 32 очка.

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