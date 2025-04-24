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Владелец «Хьюстона»: был в Белом доме, и мы поговорили о тупом обмене Дончича в «Лейкерс»

Владелец «Хьюстона»: был в Белом доме, и мы поговорили о тупом обмене Дончича в «Лейкерс»
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67-летний американский бизнесмен и владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта на встрече с игроками Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Хьюстон Кугарз», ставшими финалистами в 2025 году, рассказал о разговоре в Белом доме.

В финале NCAA 2025 года клуб «Хьюстон Кугарз» со счётом 63:65 уступил «Флорида Гейторс».

«В прошлый четверг я был в Белом доме в Овальном кабинете с премьер-министром Италии и президентом, и мы говорили о «Хьюстон Кугарз», могу вам обещать, по крайней мере, полторы минуты. А потом мы поговорили об этом тупом обмене Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс», — приводит слова Фертитты портал Reddit.

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил Тилмана послом страны в Италии.

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