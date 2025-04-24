Фанаты «Олимпиакоса» протестуют против возможного интереса НБА к Европе

Поклонники греческого баскетбольного клуба «Олимпиакос» устроили акцию протеста во время первого матча четвертьфинального противостояния Евролиги с мадридским «Реалом» (84:72) из-за возможного интереса Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к организации своей лиги в Европе.

Один из фанатов пришёл на матч с плакатом, на котором написано: «Прости, НБА, но ты не можешь купить страсть «красных».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Эвана Фурнье. В составе «Реала» 16 очков набрал Серхио Льюль, 13 очков на счету Марио Хезоньи. Вторая встреча серии состоится в Греции 25 апреля.