Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Олимпиакоса» протестуют против возможного интереса НБА к Европе

Фанаты «Олимпиакоса» протестуют против возможного интереса НБА к Европе
Комментарии

Поклонники греческого баскетбольного клуба «Олимпиакос» устроили акцию протеста во время первого матча четвертьфинального противостояния Евролиги с мадридским «Реалом» (84:72) из-за возможного интереса Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к организации своей лиги в Европе.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис

Один из фанатов пришёл на матч с плакатом, на котором написано: «Прости, НБА, но ты не можешь купить страсть «красных».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Эвана Фурнье. В составе «Реала» 16 очков набрал Серхио Льюль, 13 очков на счету Марио Хезоньи. Вторая встреча серии состоится в Греции 25 апреля.

Материалы по теме
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android