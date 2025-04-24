Порзингис — о своём рассечении лица: люблю кровавые моменты, как в WWE

29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», прокомментировал рассечение лица, полученное во втором матче первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик» (109:100).

«Я увидел количество крови, как только взглянул на свою руку. Так что я точно знал, что придётся накладывать швы. Мне, конечно, нравятся кровавые моменты, как в WWE . Это просто происходит в игре. Вы же меня знаете, я всегда люблю взаимодействовать с толпой. Я уже знал, что, когда меня снова ударят и прольётся кровь, толпа будет просто в восторге. Это было круто. Это было весело.

Но мы не позволим никому нас унижать. Мы ожидаем такого поведения от команд… Это не стало для нас неожиданностью. Но мы не собираемся это терпеть. Ответим жёстко — ударом на удар», — приводит слова Порзингиса издание Eurohoops.