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Порзингис — о своём рассечении лица: люблю кровавые моменты, как в WWE

Порзингис — о своём рассечении лица: люблю кровавые моменты, как в WWE
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29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», прокомментировал рассечение лица, полученное во втором матче первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик» (109:100).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Тейтум, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони

«Я увидел количество крови, как только взглянул на свою руку. Так что я точно знал, что придётся накладывать швы. Мне, конечно, нравятся кровавые моменты, как в WWE. Это просто происходит в игре. Вы же меня знаете, я всегда люблю взаимодействовать с толпой. Я уже знал, что, когда меня снова ударят и прольётся кровь, толпа будет просто в восторге. Это было круто. Это было весело.

Но мы не позволим никому нас унижать. Мы ожидаем такого поведения от команд… Это не стало для нас неожиданностью. Но мы не собираемся это терпеть. Ответим жёстко — ударом на удар», — приводит слова Порзингиса издание Eurohoops.

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