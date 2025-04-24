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Ведищев рассказал, что самое важное для команды перед второй игрой плей-офф с «Уралмашем»

Ведищев рассказал, что самое важное для команды перед второй игрой плей-офф с «Уралмашем»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в преддверии второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» высказался по поводу того, что является самым важным для команды после первой победы в противостоянии. Матч «Локомотива-Кубань» с «Уралмашем» состоится в четверг, 24 апреля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас для нас самое важное — восстановиться эмоционально и физически, сохранить концентрацию, настрой и быть готовыми к реакции соперника на поражение.

Ждём зрителей на трибунах. Баскетбол такого уровня нужно смотреть вживую. Поддержка болельщиков очень поможет нам в матче, который может стать ключевым в этой серии», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

В первой встрече краснодарские баскетболисты одержали победу со счётом 97:65.

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