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Джейлен Браун: ещё в начале я заявил: «Ради «Бостона» пойду на войну»

Джейлен Браун: ещё в начале я заявил: «Ради «Бостона» пойду на войну»
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28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, после второй победы в первом раунде плей-офф лиги сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик»(109:100) высказался о своём подходе к игре.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 36, Порзингис - 20, Уайт - 17, Притчард - 14, Холидэй - 11, Хорфорд - 9, Корнет - 2, Тейтум, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 25, Картер - 16, Блэк - 11, Джозеф - 7, Харрис - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Да Силва, Энтони

«Очевидно, Джей Ти [Джейсон Тейтум] — лидер атаки, и мы играем через него. Но в любой момент я могу оказаться главным лицом в нападении.

Ещё на первом собеседовании с «Бостоном» я заявил, что пойду ради этого города на войну. Ничего не изменилось. Я готов на всё. Каждую игру выкладываюсь по максимуму, оставляю на площадке всё, что есть, и верю в победу», — приводит слова Брауна издание Celtics Blog.

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