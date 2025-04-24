Джейлен Браун: ещё в начале я заявил: «Ради «Бостона» пойду на войну»

28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, после второй победы в первом раунде плей-офф лиги сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик»(109:100) высказался о своём подходе к игре.

«Очевидно, Джей Ти [Джейсон Тейтум] — лидер атаки, и мы играем через него. Но в любой момент я могу оказаться главным лицом в нападении.

Ещё на первом собеседовании с «Бостоном» я заявил, что пойду ради этого города на войну. Ничего не изменилось. Я готов на всё. Каждую игру выкладываюсь по максимуму, оставляю на площадке всё, что есть, и верю в победу», — приводит слова Брауна издание Celtics Blog.