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Воронцевич — о втором матче 1/4 финала Единой лиги: не должно быть иллюзий, что всё легко

Воронцевич — о втором матче 1/4 финала Единой лиги: не должно быть иллюзий, что всё легко
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался в преддверии второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча санкт-петербургской команды с пермской состоится в четверг, 24 апреля, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего понимаем, что, хорошо выступив в первом матче, нужно сохранить тот же настрой в следующей встрече. Чтобы не было иллюзий, что всё пройдёт легко. В первую очередь эту разницу в счёте мы создавали, конечно, своей работой, своей самоотдачей. И, естественно, хочется видеть также побольше наших болельщиков, так как они являются шестым игроком и, поддерживая нас, придают нам силы.

«Парма» — серьёзный соперник и команда с серьёзным тренерским штабом. Да, первая победа придала нам уверенности. Надеюсь, что и впредь по этой серии будем улучшать свои командные взаимодействия. Так что настраиваемся, понимаем, что сейчас нет места для расслабления», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

В первом матче санкт-петербургские баскетболисты нанесли разгромное поражение пермской команде со счётом 102:68.

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