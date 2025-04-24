«Перебор». Керр возмутился грубыми выкриками фанатов «Хьюстона» «Пошёл к чёрту, Дрэймонд!»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Хьюстон Рокетс» во время второго матча первого раунда плей-офф лиги в адрес форварда «воинов» Дрэймонда Грина. «Хьюстон» одержал победу со счётом 109:94 и сравнял счёт в серии — 1-1.

«Кричалки вроде «Пошёл к чёрту, Дрэймонд» — не лучший способ поддержки. Я только за то, чтобы болельщики подбадривали свою команду и даже дразнили соперников. Но откровенная грубость — это уже перебор.

Он конкурентоспособен, он всегда будет в деле. Я всегда буду с Дрэймондом. Из-за его карьеры, его чемпионства, его огня он будет громоотводом. Это всё часть этого. Я бы предпочёл, чтобы фанаты проявляли немного больше благоразумия и помнили, что у парня есть дети. Может быть, я старомоден», — приводит слова Керра издание East Bay Times.