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«Перебор». Керр возмутился грубыми выкриками фанатов «Хьюстона» «Пошёл к чёрту, Дрэймонд!»

«Перебор». Керр возмутился грубыми выкриками фанатов «Хьюстона» «Пошёл к чёрту, Дрэймонд!»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Хьюстон Рокетс» во время второго матча первого раунда плей-офф лиги в адрес форварда «воинов» Дрэймонда Грина. «Хьюстон» одержал победу со счётом 109:94 и сравнял счёт в серии — 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 38, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Исон - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Муди - 12, Пост - 12, Куминга - 11, Спенсер - 11, Грин - 8, Луни - 5, Хилд - 5, Батлер - 3, Сантос - 3, Нокс - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Подзиемски, Ки

«Кричалки вроде «Пошёл к чёрту, Дрэймонд» — не лучший способ поддержки. Я только за то, чтобы болельщики подбадривали свою команду и даже дразнили соперников. Но откровенная грубость — это уже перебор.

Он конкурентоспособен, он всегда будет в деле. Я всегда буду с Дрэймондом. Из-за его карьеры, его чемпионства, его огня он будет громоотводом. Это всё часть этого. Я бы предпочёл, чтобы фанаты проявляли немного больше благоразумия и помнили, что у парня есть дети. Может быть, я старомоден», — приводит слова Керра издание East Bay Times.

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