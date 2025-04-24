Один из лидеров «Кливленда» раскрыл секрет двух побед над «Майами» в плей-офф НБА

25-летний американский профессиональный игрок Дариус Гарлэнд, выступающий за команду «Кливленд Кавальерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал вторую победу в первом раунде плей-офф североамериканской лиги с «Майами Хит» (121:112), раскрыв секрет выигранного матча.

«Целься в Тайлера Хирроу, не играй через узкие пространства, раздвигая линию. Выискивай их слабых защитников. Дави на них без жалости», — приводит слова Гарлэнда издание Hot Hot Hoops.

На счету Дариуса 21 очко, два подбора и девять передач при одной потере. «Кавальерс» ведут в серии — 2-0.