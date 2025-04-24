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Один из лидеров «Кливленда» раскрыл секрет двух побед над «Майами» в плей-офф НБА

Один из лидеров «Кливленда» раскрыл секрет двух побед над «Майами» в плей-офф НБА
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25-летний американский профессиональный игрок Дариус Гарлэнд, выступающий за команду «Кливленд Кавальерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал вторую победу в первом раунде плей-офф североамериканской лиги с «Майами Хит» (121:112), раскрыв секрет выигранного матча.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 112
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Гарлэнд - 21, Мобли - 20, Страс - 14, Хантер - 12, Аллен - 9, Джером - 6, Меррилл - 6, Окоро - 3, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Майами Хит: Хироу - 33, Митчелл - 18, Хайсмит - 17, Йович - 11, Адебайо - 11, Уиггинс - 10, Уэр - 7, Робинсон - 3, Ларссон - 2, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон

«Целься в Тайлера Хирроу, не играй через узкие пространства, раздвигая линию. Выискивай их слабых защитников. Дави на них без жалости», — приводит слова Гарлэнда издание Hot Hot Hoops.

На счету Дариуса 21 очко, два подбора и девять передач при одной потере. «Кавальерс» ведут в серии — 2-0.

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