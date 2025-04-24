Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матч начнётся в 19:30 мск

«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матч начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого между собой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Парма». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом домашнем матче «Зенит» обыграл «Парму» со счётом 102:68. Четвертьфинальные серии в плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед.

«Зенит» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял первое место в турнирной таблице. «Парма» же пробилась в плей-офф из плей-ин, где сперва уступила «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:80, а затем обыграла МБА-МАИ — 93:76.

Сейчас читают:
Клубы из топ-4 громят всех в плей-офф Единой лиги. А в чём был смысл регулярки?
Клубы из топ-4 громят всех в плей-офф Единой лиги. А в чём был смысл регулярки?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android