«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матч начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого между собой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Парма». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 19:30 мск.

В первом домашнем матче «Зенит» обыграл «Парму» со счётом 102:68. Четвертьфинальные серии в плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед.

«Зенит» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял первое место в турнирной таблице. «Парма» же пробилась в плей-офф из плей-ин, где сперва уступила «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:80, а затем обыграла МБА-МАИ — 93:76.