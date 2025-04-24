«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матч начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого между собой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Парма». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом домашнем матче «Зенит» обыграл «Парму» со счётом 102:68. Четвертьфинальные серии в плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед.
«Зенит» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял первое место в турнирной таблице. «Парма» же пробилась в плей-офф из плей-ин, где сперва уступила «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:80, а затем обыграла МБА-МАИ — 93:76.
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