«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого между собой встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 20:00 мск.

В первом домашнем матче «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Уралмаша» со счётом 97:65. Четвертьфинальные серии в плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед.

«Локомотив-Кубань» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял четвёртое место в турнирной таблице. «Уралмаш» оказался позади своего соперника по плей-офф — на пятой позиции.