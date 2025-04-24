«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого между собой встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом домашнем матче «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Уралмаша» со счётом 97:65. Четвертьфинальные серии в плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед.
«Локомотив-Кубань» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял четвёртое место в турнирной таблице. «Уралмаш» оказался позади своего соперника по плей-офф — на пятой позиции.
Обзор первого матча:
Комментарии
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