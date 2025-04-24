Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Хьюстона» Грин побил достижение легендарного Хакима Оладжьювона в плей-офф

Игрок «Хьюстона» Грин побил достижение легендарного Хакима Оладжьювона в плей-офф
Комментарии

22-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Грин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, во втором матче первого раунда плей-офф лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:94) побил достижение легендарного центрового и двукратного чемпиона в составе «Рокетс» Хакима Оладжьювона.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 38, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Исон - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Муди - 12, Пост - 12, Куминга - 11, Спенсер - 11, Грин - 8, Луни - 5, Хилд - 5, Батлер - 3, Сантос - 3, Нокс - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Подзиемски, Ки

Во встрече с «воинами» Грин набрал 38 очков, став самым молодым игроком в истории техасского клуба, который набрал 35+ очков в матче плей-офф. Грин покорил это достижение в возрасте 22 лет и 74 дней. Оладжьювон 26 апреля 1986 года смог набрать 35+ очков в возрасте 22 лет и 95 дней.

Счёт в серии между «Рокетс» и «Уорриорз» — 1-1.

Материалы по теме
«Голден Стэйт» задавили грязной игрой. Стефен Карри беспомощно смотрел на разгром
«Голден Стэйт» задавили грязной игрой. Стефен Карри беспомощно смотрел на разгром
Материалы по теме
«Перебор». Керр возмутился грубыми выкриками фанатов «Хьюстона» «Пошёл к чёрту, Дрэймонд!»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android