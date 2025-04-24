Игрок «Хьюстона» Грин побил достижение легендарного Хакима Оладжьювона в плей-офф

22-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Грин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, во втором матче первого раунда плей-офф лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:94) побил достижение легендарного центрового и двукратного чемпиона в составе «Рокетс» Хакима Оладжьювона.

Во встрече с «воинами» Грин набрал 38 очков, став самым молодым игроком в истории техасского клуба, который набрал 35+ очков в матче плей-офф. Грин покорил это достижение в возрасте 22 лет и 74 дней. Оладжьювон 26 апреля 1986 года смог набрать 35+ очков в возрасте 22 лет и 95 дней.

Счёт в серии между «Рокетс» и «Уорриорз» — 1-1.