Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Недооценивать не начнём». Емченко — о крупной победе «Локо» над «Уралмашем» в плей-офф

«Недооценивать не начнём». Емченко — о крупной победе «Локо» над «Уралмашем» в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал крупную победу над «Уралмашем» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. Краснодарский клуб выиграл со счётом 97:65.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 19, Елатонцев - 12, Емченко - 11, Уэйли - 10, Макколл - 10, Мартюк - 7, Темиров - 4, Гудумак - 3, Узинский, Квитковских, Дженкинс
Уралмаш: Мартин - 13, Далтон - 13, Даглас - 12, Белянков - 8, Эллис - 7, Карданахишвили - 6, Смагин - 2, Попов - 2, Пынько - 2, Писклов, Новиков

— Такая большая разница в счёте по итогам первого матча – это для «Локо» хорошо? Или, может, не стоило сильно злить «Уралмаш»?
— Минусов для нас никаких в таком результате я не вижу. Мы ни в коем случае не начнём недооценивать «Уралмаш» после крупной победы. Тем более что первый матч был сложнее, чем может показаться по итоговому счёту. После первой половины мы проигрывали в четыре очка, но во второй уже играли в игру, которая похожа на то, что мы способны показывать. В любом случае для нас главная задача – сконцентрироваться на своей игре. К этому и готовимся.

— Ожидаешь ли, что соперник поменяет схемы игры после поражения?
— Изменится их игра или нет – я не знаю. Мы в любом случае фокусируемся на нашей игре. Мы в этом плане гибкие, все профессионалы, способны адаптироваться по ходу матча. Если нужно поменять защиту на каком-то игроке или, скажем, всю систему нападения – мы это можем сделать сразу, — сказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Второй матч между краснодарским и екатеринбургским клубом состоится сегодня, 24 апреля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Чем удивит плей-офф Единой лиги? Сегодня следим за матчами «Зенита» и «Локо» — LIVE
Live
Чем удивит плей-офф Единой лиги? Сегодня следим за матчами «Зенита» и «Локо» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android