«Недооценивать не начнём». Емченко — о крупной победе «Локо» над «Уралмашем» в плей-офф

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал крупную победу над «Уралмашем» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. Краснодарский клуб выиграл со счётом 97:65.

— Такая большая разница в счёте по итогам первого матча – это для «Локо» хорошо? Или, может, не стоило сильно злить «Уралмаш»?

— Минусов для нас никаких в таком результате я не вижу. Мы ни в коем случае не начнём недооценивать «Уралмаш» после крупной победы. Тем более что первый матч был сложнее, чем может показаться по итоговому счёту. После первой половины мы проигрывали в четыре очка, но во второй уже играли в игру, которая похожа на то, что мы способны показывать. В любом случае для нас главная задача – сконцентрироваться на своей игре. К этому и готовимся.

— Ожидаешь ли, что соперник поменяет схемы игры после поражения?

— Изменится их игра или нет – я не знаю. Мы в любом случае фокусируемся на нашей игре. Мы в этом плане гибкие, все профессионалы, способны адаптироваться по ходу матча. Если нужно поменять защиту на каком-то игроке или, скажем, всю систему нападения – мы это можем сделать сразу, — сказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Второй матч между краснодарским и екатеринбургским клубом состоится сегодня, 24 апреля, в 20:00 мск.