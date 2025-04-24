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Емченко ответил, удивит ли «Уралмаш» после разгромной победы «Локомотива» в плей-офф

Емченко ответил, удивит ли «Уралмаш» после разгромной победы «Локомотива» в плей-офф
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался о том, способен ли екатеринбургский «Уралмаш» удивить краснодарских баскетболистов после разгромной победы «Локо» в первом матче (97:65).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 19, Елатонцев - 12, Емченко - 11, Уэйли - 10, Макколл - 10, Мартюк - 7, Темиров - 4, Гудумак - 3, Узинский, Квитковских, Дженкинс
Уралмаш: Мартин - 13, Далтон - 13, Даглас - 12, Белянков - 8, Эллис - 7, Карданахишвили - 6, Смагин - 2, Попов - 2, Пынько - 2, Писклов, Новиков

— Удивил ли «Уралмаш» чем-либо?
— Не думаю, что на этой стадии сезона можно кого-то чем-то сильно удивить. Для нас это был уже пятый матч с «Уралмашем» за сезон, мы знаем игроков соперника, их сильные и слабые стороны. Думаю, они нас тоже знают.

— Как тебе новая чёрно-жёлтая форма, в которой вы сыграли первый матч плей-офф?
— Классно! Что-то свежее, необычное — это, на мой взгляд, всегда здорово. Да, нам незадолго до матча сказали, что будет новый комплект формы. Но то, что она будет чёрненькая, мы узнали уже в раздевалке. За последние годы из необычных комплектов я помню серый для Еврокубка. А такой, чтобы прямо чёрной, у «Локо», на моей памяти, не было. Лично мне зашло, — сказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Второй матч между краснодарским и екатеринбургским клубом состоится сегодня, 24 апреля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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