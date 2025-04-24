Емченко ответил, удивит ли «Уралмаш» после разгромной победы «Локомотива» в плей-офф

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался о том, способен ли екатеринбургский «Уралмаш» удивить краснодарских баскетболистов после разгромной победы «Локо» в первом матче (97:65).

— Удивил ли «Уралмаш» чем-либо?

— Не думаю, что на этой стадии сезона можно кого-то чем-то сильно удивить. Для нас это был уже пятый матч с «Уралмашем» за сезон, мы знаем игроков соперника, их сильные и слабые стороны. Думаю, они нас тоже знают.

— Как тебе новая чёрно-жёлтая форма, в которой вы сыграли первый матч плей-офф?

— Классно! Что-то свежее, необычное — это, на мой взгляд, всегда здорово. Да, нам незадолго до матча сказали, что будет новый комплект формы. Но то, что она будет чёрненькая, мы узнали уже в раздевалке. За последние годы из необычных комплектов я помню серый для Еврокубка. А такой, чтобы прямо чёрной, у «Локо», на моей памяти, не было. Лично мне зашло, — сказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Второй матч между краснодарским и екатеринбургским клубом состоится сегодня, 24 апреля, в 20:00 мск.