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Звезда НБА Вембаньяма, восстанавливающийся от тромбоза, сыграл в футбол в Коста-Рике

Звезда НБА Вембаньяма, восстанавливающийся от тромбоза, сыграл в футбол в Коста-Рике
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, играет в футбол в Коста-Рике.

В нынешнем сезоне-2024/2025 североамериканской лиги Вембаньяма принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

В феврале у звёздного баскетболиста обнаружили тромбоз вен правого плеча. Он проходит курс реабилитационного лечения, полностью сосредоточившись на подготовке в новому сезону. Его клуб по итогам регулярного чемпионата занял 13-е место в Западной конференции, одержав 34 победы при 48 поражениях.

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