Новичок УНИКСа Кин рассказал об эмоциях от дебюта за клуб в серии плей-офф с «Автодором»

29-летний американский разыгрывающий защитник УНИКСа Маркус Кин поделился эмоциями от дебюта в составе казанской команды в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Автодором» (99:70).

«Я получил огромное удовольствие от своей первой игры за УНИКС. Особенно потому, что она прошла на нашей домашней арене, в окружении преданных болельщиков. Атмосфера в «Баскет-холле» была просто великолепной! Уверен, с каждым шагом в плей-офф поддержка наших поклонников будет становиться только ярче и горячее.

Что я ожидаю от завтрашнего матча? Прежде всего, хочу увидеть такой же баскетбол высокого уровня от нашей команды, а возможно, даже лучше! Я настроен на усердную работу и стремлюсь к тому, чтобы мы были по-настоящему сплочёнными. Ведь именно это поможет нам добиться успеха в дальнейшем», — приводит слова Кина пресс-служба клуба.

Кин провёл на площадке 14:52 и отметился 10 очками, двумя подборами и тремя передачами.