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Новичок УНИКСа Кин рассказал об эмоциях от дебюта за клуб в серии плей-офф с «Автодором»

Новичок УНИКСа Кин рассказал об эмоциях от дебюта за клуб в серии плей-офф с «Автодором»
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29-летний американский разыгрывающий защитник УНИКСа Маркус Кин поделился эмоциями от дебюта в составе казанской команды в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Автодором» (99:70).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 70
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 25, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 11, Кин - 10, Хиллиард - 7, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Комолов - 5, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк
Автодор: Агада - 21, Кантер - 14, Беслач - 12, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 5, Клименко - 4, Пранаускис - 3, Джонс - 2, Петенев - 2, Сычков - 1, Наумов, Халдеев

«Я получил огромное удовольствие от своей первой игры за УНИКС. Особенно потому, что она прошла на нашей домашней арене, в окружении преданных болельщиков. Атмосфера в «Баскет-холле» была просто великолепной! Уверен, с каждым шагом в плей-офф поддержка наших поклонников будет становиться только ярче и горячее.

Что я ожидаю от завтрашнего матча? Прежде всего, хочу увидеть такой же баскетбол высокого уровня от нашей команды, а возможно, даже лучше! Я настроен на усердную работу и стремлюсь к тому, чтобы мы были по-настоящему сплочёнными. Ведь именно это поможет нам добиться успеха в дальнейшем», — приводит слова Кина пресс-служба клуба.

Кин провёл на площадке 14:52 и отметился 10 очками, двумя подборами и тремя передачами.

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