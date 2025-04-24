Фото: камера поймала, как Леброн из-под ладоней наблюдает за реакцией на своё падение

Режиссёр видеотрансляции поймал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за тем, как тот через ладони после падения наблюдает за реакцией на эпизод.

Фото: Скриншот трансляции

Случившееся имело место во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз». «Лейкерс» победили в игре со счётом 94:85, сравняв счёт в серии — 1-1. Леброн набрал 21 очко, к которым прибавил 11 подборов и семь результативных передач.

Следующий матч команды проведут 26 апреля в Миннеаполисе. Начало игры запланировано на 4:30 мск.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: