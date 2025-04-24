«Нельзя воровать чужие вещи». Дрэймонд Грин отреагировал на оскорбления фанатов «Хьюстона»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал оскорбительные кричалки, которые звучали в его адрес со стороны фанатов «Хьюстон Рокетс» во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 38, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Исон - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Муди - 12, Пост - 12, Куминга - 11, Спенсер - 11, Грин - 8, Луни - 5, Хилд - 5, Батлер - 3, Сантос - 3, Нокс - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Подзиемски, Ки
«Это не оригинально. Я уже бывал там раньше, выигрывал чемпионат, пока это происходило. Нельзя воровать чужие вещи. Это принадлежит «Бостону», — приводит слова Грина East Bay Times.
Напомним, матч завершился со счётом 109:104 в пользу «Хьюстона». Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 27 апреля.
Дрэймонд Грин вручил Стефену Карри золотую медаль ОИ-2024:
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