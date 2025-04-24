«Нельзя воровать чужие вещи». Дрэймонд Грин отреагировал на оскорбления фанатов «Хьюстона»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал оскорбительные кричалки, которые звучали в его адрес со стороны фанатов «Хьюстон Рокетс» во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это не оригинально. Я уже бывал там раньше, выигрывал чемпионат, пока это происходило. Нельзя воровать чужие вещи. Это принадлежит «Бостону», — приводит слова Грина East Bay Times.

Напомним, матч завершился со счётом 109:104 в пользу «Хьюстона». Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 27 апреля.

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