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17-летний игрок молодёжного ЦСКА Илья Ермаков продолжит карьеру в NCAA — источник

17-летний игрок молодёжного ЦСКА Илья Ермаков продолжит карьеру в NCAA — источник
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17-летний разыгрывающий молодёжного ЦСКА Илья Ермаков перейдёт в университет Святого Бонавентуры и будет выступать в NCAA. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони. Авторитетный бывший инсайдер Эдриан Войнаровски сделал репост записи Гивони, добавив смайл в виде бомбы. Сейчас Войнаровски работает менеджером баскетбольной команды в университете Святого Бонавентуры.

Ермаков является серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024), серебряным призёром регулярного чемпионата Суперлиги (2025). Кроме того, спортсмен входил в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).

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