Сборная России объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на учебно-тренировочный сбор. Команда соберётся в Новогорске на период с 29 мая по 5 июня. В расширенный список вошли 25 игроков. Окончательный состав будет объявлен позже.

Расширенный состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске

Защитники:

Михаил Ведищев («Локомотив-Кубань»);

Даниил Глазков (Loyola Chicago Ramblers);

Ян Додеус («Иркут»);

Иван Егоров («Парма»);

Илья Ермаков (ЦСКА-2);

Дмитрий Куимов («Купол-Родники»);

Иван Самойленко («Темп-СУМЗ»);

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2);

Форварды:

Егор Амосов («Самара»);

Михаил Дулкай («Зенит-2»);

Егор Евстафьев («Зенит-2»);

Иван Зайцев (ЦСКА-2);

Павел Земский («Зенит-2»);

Даниил Ключенков (ЦСКА-2);

Сергей Новиков («ЦСКА-Юниор»);

Андрей Саврасов («Иркут»);

Лев Свинин («Парма»);

Демид Тюлюбаев («СШОР-Локо»);

Центровые:

Даниил Абрамов (ЦСКА-2);

Сергей Гришаев (Rollins Tars);

Иван Касьянов («Зенит-М»);

Илья Кривых («Зенит-2»);

Захар Лавренов (ЦСКА-2);

Максим Огарков (МБА-МАИ);

Глеб Фирсов («Парма»).

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Достижения сборных России по баскетболу: