Сборная России объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на учебно-тренировочный сбор. Команда соберётся в Новогорске на период с 29 мая по 5 июня. В расширенный список вошли 25 игроков. Окончательный состав будет объявлен позже.
Расширенный состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске
Защитники:
Михаил Ведищев («Локомотив-Кубань»);
Даниил Глазков (Loyola Chicago Ramblers);
Ян Додеус («Иркут»);
Иван Егоров («Парма»);
Илья Ермаков (ЦСКА-2);
Дмитрий Куимов («Купол-Родники»);
Иван Самойленко («Темп-СУМЗ»);
Вадим Ширинкин (ЦСКА-2);
Форварды:
Егор Амосов («Самара»);
Михаил Дулкай («Зенит-2»);
Егор Евстафьев («Зенит-2»);
Иван Зайцев (ЦСКА-2);
Павел Земский («Зенит-2»);
Даниил Ключенков (ЦСКА-2);
Сергей Новиков («ЦСКА-Юниор»);
Андрей Саврасов («Иркут»);
Лев Свинин («Парма»);
Демид Тюлюбаев («СШОР-Локо»);
Центровые:
Даниил Абрамов (ЦСКА-2);
Сергей Гришаев (Rollins Tars);
Иван Касьянов («Зенит-М»);
Илья Кривых («Зенит-2»);
Захар Лавренов (ЦСКА-2);
Максим Огарков (МБА-МАИ);
Глеб Фирсов («Парма»).
Достижения сборных России по баскетболу: