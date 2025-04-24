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Сборная России объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор

Сборная России объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор
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Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на учебно-тренировочный сбор. Команда соберётся в Новогорске на период с 29 мая по 5 июня. В расширенный список вошли 25 игроков. Окончательный состав будет объявлен позже.

Расширенный состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске

Защитники:

Михаил Ведищев («Локомотив-Кубань»);
Даниил Глазков (Loyola Chicago Ramblers);
Ян Додеус («Иркут»);
Иван Егоров («Парма»);
Илья Ермаков (ЦСКА-2);
Дмитрий Куимов («Купол-Родники»);
Иван Самойленко («Темп-СУМЗ»);
Вадим Ширинкин (ЦСКА-2);

Форварды:

Егор Амосов («Самара»);
Михаил Дулкай («Зенит-2»);
Егор Евстафьев («Зенит-2»);
Иван Зайцев (ЦСКА-2);
Павел Земский («Зенит-2»);
Даниил Ключенков (ЦСКА-2);
Сергей Новиков («ЦСКА-Юниор»);
Андрей Саврасов («Иркут»);
Лев Свинин («Парма»);
Демид Тюлюбаев («СШОР-Локо»);

Центровые:

Даниил Абрамов (ЦСКА-2);
Сергей Гришаев (Rollins Tars);
Иван Касьянов («Зенит-М»);
Илья Кривых («Зенит-2»);
Захар Лавренов (ЦСКА-2);
Максим Огарков (МБА-МАИ);
Глеб Фирсов («Парма»).

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