Сразу трое россиян вошли в топ-100 самых перспективных молодых игроков по версии ESPN US

Издание ESPN US представило список из 100 самых перспективных молодых игроков, которые могут быть выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В топ-100, по версии авторитетного портала, вошли сразу три россиянина.

Егор Дёмин оказался на 12-м месте в рейтинге ESPN US.

«Шумиха вокруг Дёмина, которая была в начале сезона, остыла из-за сложностей с броском с периметра и игрой в обороне. Эти проблемы ему нужно будет решать на преддрафтовых занятиях. Но у него по-прежнему есть поклонники во фронт-офисах, их привлекает его сочетание навыков и универсальности, которые он может предоставить. А перспектива развития большого плеймейкера, способного играть на нескольких позициях, будет удерживать его среди игроков, которых выберут в начале и середине первого раунда», — написал о Дёмине обозреватель Джереми Ву.

Ещё два россиянина, Виктор Лахин и Владислав Голдин, заняли в рейтинге издания 75-ю 83-ю позиции соответственно.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: