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Сразу трое россиян вошли в топ-100 самых перспективных молодых игроков по версии ESPN US

Сразу трое россиян вошли в топ-100 самых перспективных молодых игроков по версии ESPN US
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Издание ESPN US представило список из 100 самых перспективных молодых игроков, которые могут быть выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В топ-100, по версии авторитетного портала, вошли сразу три россиянина.

Егор Дёмин оказался на 12-м месте в рейтинге ESPN US.

«Шумиха вокруг Дёмина, которая была в начале сезона, остыла из-за сложностей с броском с периметра и игрой в обороне. Эти проблемы ему нужно будет решать на преддрафтовых занятиях. Но у него по-прежнему есть поклонники во фронт-офисах, их привлекает его сочетание навыков и универсальности, которые он может предоставить. А перспектива развития большого плеймейкера, способного играть на нескольких позициях, будет удерживать его среди игроков, которых выберут в начале и середине первого раунда», — написал о Дёмине обозреватель Джереми Ву.

Ещё два россиянина, Виктор Лахин и Владислав Голдин, заняли в рейтинге издания 75-ю 83-ю позиции соответственно.

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