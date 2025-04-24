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Установлен рекорд посещаемости в российском женском баскетболе

Установлен рекорд посещаемости в российском женском баскетболе
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Во время первого матча финальной серии женской премьер-лиги между екатеринбургским УГМК и «Надеждой» из Оренбурга установлен рекорд посещаемости в российском женском баскетболе. Как информирует пресс-служба УГМК, арена собрала 10 345 болельщиков.

«Сегодня установлен рекорд посещаемости матча в российском женском баскетболе! 10 345 сердец бьются в унисон на «УГМК Арене», — говорится в сообщении команды.

Баскетболистки УГМК в итоге победили со счётом — 91:83 (24:19, 29:15,19:29,19:20) и повели в серии – 1-0. Серия будет продолжаться до трёх побед. Следующий матч состоится 26 апреля.

Ислам Махачев играет в баскетбол:

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