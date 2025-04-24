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Главный тренер «Голден Стэйт» Керр высказался после травмы Джимми Батлера в плей-офф НБА

Главный тренер «Голден Стэйт» Керр высказался после травмы Джимми Батлера в плей-офф НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу травмы лёгкого форварда команды Джимми Батлера. Спортсмен получил повреждение во время второго матча первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс». Батлер столкнулся в воздухе с соперником в ходе игры на подборе.

«Я спросил наших парней за скамейкой запасных, и они сказали, что просто показалось, будто на подборе была некоторая физическая активность, и Томпсон просто случайно оказался под Джимми. Мы не думали, что в игре было что-то не так. Это была просто одна из тех игр», — приводит слова Керра East Bay Times.

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