«Зенит» уверенно победил «Парму» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал пермскую «Парму». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 92:79 (28:15, 19:22, 26:18, 19:24). Счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 20 очков, а также совершил два подбора и две передачи. В составе «Пармы» чаще всего кольцо армейцев поражал форвард Самсон Руженцев. На его счету 25 очков, а также три подбора и две передачи.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Перми. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

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