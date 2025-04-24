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Зенит — Парма, результат матча 24 апреля 2025, счет 92:79, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» уверенно победил «Парму» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал пермскую «Парму». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 92:79 (28:15, 19:22, 26:18, 19:24). Счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 79
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 20, Хантер - 14, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 10, Воронцевич - 10, Карасёв - 7, Швед - 6, Захаров - 3, Щербенев, Уайт, Рыжов
Парма: Руженцев - 25, Якушин - 10, Ильницкий - 8, Фирсов - 8, Захаров - 8, Хэмм - 7, Шашков - 6, Чебуркин - 4, Нэвелс - 3, Уиттакер, Свинин, Тучков

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 20 очков, а также совершил два подбора и две передачи. В составе «Пармы» чаще всего кольцо армейцев поражал форвард Самсон Руженцев. На его счету 25 очков, а также три подбора и две передачи.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Перми. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

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