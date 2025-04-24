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Локомотив-Кубань — Уралмаш, результат матча 24 апреля 2025, счет 66:75, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Уралмаш» на выезде победил «Локомотив» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 75:66 (24:21, 25:15, 12:13, 14:17). Счёт в серии стал 1-1.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
66 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Елатонцев - 10, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Макколл - 9, Миллер - 8, Темиров - 7, Дженкинс - 6, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Гудумак, Квитковских
Уралмаш: Даглас - 18, Эллис - 15, Белянков - 11, Мартин - 10, Карданахишвили - 7, Далтон - 6, Писклов - 5, Смагин - 2, Пынько - 1, Акрамов, Новиков

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал центровой Кирилл Елатонцев. Он набрал 10 очков, а также совершил восемь подборов и одну передачу. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо армейцев поражал американский форвард Джавонте Даглас. На его счету 18 очков, а также три подбора и одна передача.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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