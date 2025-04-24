«Уралмаш» на выезде победил «Локомотив» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 75:66 (24:21, 25:15, 12:13, 14:17). Счёт в серии стал 1-1.

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал центровой Кирилл Елатонцев. Он набрал 10 очков, а также совершил восемь подборов и одну передачу. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо армейцев поражал американский форвард Джавонте Даглас. На его счету 18 очков, а также три подбора и одна передача.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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