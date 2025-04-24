Результаты матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля

24 апреля в Единой лиге ВТБ состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. Встречи проводили «Зенит» – «Парма», а также «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля:

«Зенит» – «Парма» – 92:79;

«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» – 66:75.

Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч между «Зенитом» и «Пармой» состоится 27 апреля в Перми. Начало игры запланировано на 17:00 мск. «Уралмаш» и «Локомотив» следующую игру проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

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