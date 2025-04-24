Результаты матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля
Поделиться
24 апреля в Единой лиге ВТБ состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. Встречи проводили «Зенит» – «Парма», а также «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.
Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 24 апреля:
«Зенит» – «Парма» – 92:79;
«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» – 66:75.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 79
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 20, Хантер - 14, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 10, Воронцевич - 10, Карасёв - 7, Швед - 6, Захаров - 3, Щербенев, Уайт, Рыжов
Парма: Руженцев - 25, Якушин - 10, Ильницкий - 8, Фирсов - 8, Захаров - 8, Хэмм - 7, Шашков - 6, Чебуркин - 4, Нэвелс - 3, Уиттакер, Свинин, Тучков
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
66 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Елатонцев - 10, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Макколл - 9, Миллер - 8, Темиров - 7, Дженкинс - 6, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Гудумак, Квитковских
Уралмаш: Даглас - 18, Эллис - 15, Белянков - 11, Мартин - 10, Карданахишвили - 7, Далтон - 6, Писклов - 5, Смагин - 2, Пынько - 1, Акрамов, Новиков
Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч между «Зенитом» и «Пармой» состоится 27 апреля в Перми. Начало игры запланировано на 17:00 мск. «Уралмаш» и «Локомотив» следующую игру проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Ислам Махачев играет в баскетбол:
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
22:14
-
21:56
-
21:09
-
20:38
-
20:21
-
19:40
-
19:30
-
18:51
-
18:06
-
17:58
-
17:22
-
17:00
-
16:56
-
16:51
-
16:30
-
16:15
-
15:53
-
15:50
-
15:28
-
14:57
-
14:37
-
13:57
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
12:58
-
12:46
-
11:55
-
11:27
-
10:54
-
10:02
-
09:30
-
09:24
-
08:30
-
07:49