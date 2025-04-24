«Фенербахче» победил «Париж» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал «Париж». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 89:72 (29:20, 32:18, 15:19, 13:15). Счёт в серии стал 2-0 в пользу турецкого клуба.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Фенербахче» Тарик Биберович. Он набрал 20 очков и совершил четыре подбора. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тимоти Шортс, на счету которого 18 очков, два подбора и четыре передачи.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Следующая игра между соперниками состоится 29 апреля в Париже. Её начало запланировано на 21:30 мск.

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