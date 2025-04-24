Сын Гилберта Аренаса введён в искусственную кому после серьёзной аварии — источник

18-летний Элайджа Аренас, сын экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратного участника Матча звёзд североамериканской лиги Гилберта Аренаса, попал в серьёзную автомобильную аварию, после чего был госпитализирован. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, Элайджу ввели в искусственную кому.

Многими экспертами Элайджа считается одним из лучшим атакующих защитников драфта НБА 2026 года.

Не так давно Гилберт прокомментировал резонансные высказывания легенды «Детройт Пистонс» Айзеи Томаса относительного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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