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«Анадолу Эфес» на выезде победил «Панатинаикос» во втором матче четвертьфинала Евролиги

«Анадолу Эфес» на выезде победил «Панатинаикос» во втором матче четвертьфинала Евролиги
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в ходе которого греческий клуб «Панатинаикос» принимал «Анадолу Эфес» из Турции. Встреча закончилась со счётом 79:76 (17:29, 19:13, 14:18, 29:16) в пользу гостей. Счёт в серии стал равным — 1-1.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
76 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин. Он набрал 20 очков, три подбора и пять передач. В составе «Панатинаикоса» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джеди Осман. Своей команде он принёс 16 очков и один подбор.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Следующую встречу соперники проведут 30 апреля в Турции. Начало — в 20:45 мск.

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