«Так играть нельзя». Ведищев высказался после домашнего поражения «Локо» в плей-офф ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал результат второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 75:66 (24:21, 25:15, 12:13, 14:17) в пользу клуба из Екатеринбурга. Счёт в серии стал 1-1.

«Второй матч через день играть всегда тяжело, тем более первый выиграли с большим преимуществом, это расслабило команду. Игроки вышли неготовыми к серьёзной игре, они плохо защищались, ужасно нападали, промазали много открытых бросков. Командной игры у нас сегодня не было, не было настроя. Более менее включились во второй половине, появились шансы на концовку, но из-за ошибок и их не было.

В первой половине мы очень много пропустили – 49 очков, не было никакой борьбы, ошиблись в защите, дали «Уралмашу» двигать мяч и бросать, везде опаздывали. Во второй уже включились, но не сумели выстроить грамотное нападение.

Сейчас самое важное понять, из-за чего мы были не готовы. С точки зрения психологии эта игра была очень важной, в плей-офф так играть нельзя, у нас не было заряда, хочется понять, в чём была причина», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Следующий матч клубы проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Серия будет продолжаться до трёх побед.

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