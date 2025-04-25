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«Так играть нельзя». Ведищев высказался после домашнего поражения «Локо» в плей-офф ЕЛ

«Так играть нельзя». Ведищев высказался после домашнего поражения «Локо» в плей-офф ЕЛ
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал результат второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 75:66 (24:21, 25:15, 12:13, 14:17) в пользу клуба из Екатеринбурга. Счёт в серии стал 1-1.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
66 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Елатонцев - 10, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Макколл - 9, Миллер - 8, Темиров - 7, Дженкинс - 6, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Гудумак, Квитковских
Уралмаш: Даглас - 18, Эллис - 15, Белянков - 11, Мартин - 10, Карданахишвили - 7, Далтон - 6, Писклов - 5, Смагин - 2, Пынько - 1, Акрамов, Новиков

«Второй матч через день играть всегда тяжело, тем более первый выиграли с большим преимуществом, это расслабило команду. Игроки вышли неготовыми к серьёзной игре, они плохо защищались, ужасно нападали, промазали много открытых бросков. Командной игры у нас сегодня не было, не было настроя. Более менее включились во второй половине, появились шансы на концовку, но из-за ошибок и их не было.

В первой половине мы очень много пропустили – 49 очков, не было никакой борьбы, ошиблись в защите, дали «Уралмашу» двигать мяч и бросать, везде опаздывали. Во второй уже включились, но не сумели выстроить грамотное нападение.

Сейчас самое важное понять, из-за чего мы были не готовы. С точки зрения психологии эта игра была очень важной, в плей-офф так играть нельзя, у нас не было заряда, хочется понять, в чём была причина», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Следующий матч клубы проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Серия будет продолжаться до трёх побед.

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