Результаты матчей плей-офф Евролиги 24 апреля
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В четверг, 23 апреля, в Евролиге состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. За право сыграть в полуфинале встречались «Фенербахче» и «Париж», а также «Панатинаикос» и «Анадолу Эфес». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.
Результаты матчей плей-офф Евролиги 24 апреля:
«Фенербахче» — «Париж» — 89:72;
«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 76:79.
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 72
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Хэйс, Янтунен, Доссу-Йово, Уаттара
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
76 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Игры серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем соревнований является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80).
Ислам Махачев играет в баскетбол:
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