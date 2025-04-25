В четверг, 23 апреля, в Евролиге состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. За право сыграть в полуфинале встречались «Фенербахче» и «Париж», а также «Панатинаикос» и «Анадолу Эфес». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 24 апреля:

«Фенербахче» — «Париж» — 89:72;

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 76:79.

Игры серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем соревнований является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80).

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